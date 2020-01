Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ à 0€ prochainement acté par Leonardo ?

Publié le 17 janvier 2020 à 6h15 par T.M.

En fin de contrat au PSG, Layvin Kurzawa pourrait finalement partir dès ce mois de janvier. Un transfert qui pourrait ne rien rapporter à Leonardo.

Du côté du PSG, plusieurs joueurs sont en fin de contrat. Alors que certains peuvent envisager une prolongation, pour d’autres, le divorce semble d’ores et déjà acté. Cela serait ainsi le cas avec Edinson Cavani ou encore Layvin Kurzawa. L’été prochain, le Français sera libre de choisir son prochain club, mais son départ pourrait finalement intervenir durant ce mois de janvier. Et c’est du côté d’Arsenal que Kurzawa pourrait poser ses valises.

Un transfert sans indemnité ?