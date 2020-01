Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Kurzawa aurait choisi sa prochaine destination !

Publié le 17 janvier 2020 à 10h15 par A.D.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Layvin Kurzawa serait suivi de près par l’Inter et Arsenal. L’entourage du Français le pousserait à rejoindre les Gunners cet hiver.

Layvin Kurzawa se rapprocherait de plus en plus d’Arsenal. Comme Le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité, l’Inter en pince pour le latéral gauche du PSG. Selon nos informations du 5 janvier, Layvin Kurzawa, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison, figure dans la short-list d’Antonio Conte pour cet hiver. Toutefois, le coach des Nerazzurri pourrait être devancé par Arsenal.

Layvin Kurzawa poussé à rejoindre David Luiz à Arsenal ?