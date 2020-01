Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel fait une nouvelle annonce sur le recrutement hivernal !

Publié le 18 janvier 2020 à 0h00 par J.-G.D.

Proche de perdre Robert Beric, en partance vers le Chicago Fire, Claude Puel admet que l’ASSE est à l’écoute pour un nouvel attaquant.

Robert Beric ne portera plus les couleurs de l’ASSE. Le buteur des Verts serait à deux doigts de s'envoler pour les Etats-Unis, plus précisément au Chicago Fire, franchise de MLS. Un départ acté au poste d’avant-centre, et Lois Diony pourrait lui emboîter le pas. Comme révélé par Le 10 Sport en exclusivité, la direction stéphanoise est dans l’attente d’une offre tout droit venue de Turquie pour le Français. Le renfort d'un attaquant ne serait pas du luxe pour les Verts , eux qui suivent le profil d'Alfredo Morelos (Glasgow Rangers), toujours selon nos informations. Présent en conférence de presse ce vendredi, Claude Puel en a profité pour évoquer l'arrivée d'un nouveau N°9.

« On verra si ce mercato nous permet d’avancer un peu sur la quête d’un attaquant »