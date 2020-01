Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts annoncent du mouvement pour cet hiver !

Publié le 17 janvier 2020 à 16h30 par A.M.

Alors que l’AS Saint-Étienne fera en sorte de dégraisser son effectif dans les prochaines semaines, David Wantier confirme qu’il y a des discussions en cours pour des ventes.

« On sait que le mercato d’hiver n’est pas la période la plus simple. La plupart des clubs ont validé leur budget et il faut débloquer des fonds pour investir. Je suis au service du club et de l’institution . » Directeur de la cellule de recrutement de l’ASSE, David Wantier a confirmé qu’il fallait vendre pour recruter. Dans cette optique, plusieurs discussions sont en cours comme il l’explique.

«On en est au stade des discussions»