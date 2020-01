Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès prend position sur le dossier Villas-Boas !

Publié le 17 janvier 2020 à 13h00 par G.d.S.S.

André Villas-Boas ayant clairement menacé de quitter l’OM en fonction du sort réservé à Andoni Zubizarreta, Pierre Ménès s’est prononcé sur le sujet et apporte un soutien total à l’entraîneur portugais.

« J'ai déjà dit que mon futur est intimement lié au futur de Zubizarreta. Nous avons réussi à apporter de la stabilité en quelques mois à un des clubs les plus instables au monde. Encore une fois mon intérêt comme entraîneur est de conserver mes joueurs », avait lâché André Villas-Boas mercredi en conférence de presse, menaçant frontalement la direction de l’OM de claquer la porte en fin de saison si Andoni Zubizarreta n’était pas conservé. Et alors que les joueurs de l’OM afficheraient un soutien total en interne envers Villas-Boas, Pierre Ménès a pris position sur cet épineux dossier.

« Total soutien à Villas-Boas »

Via son compte Twitter , le consultant de Canal + a largement critiqué Jacques-Henri Eyraud sur sa gestion de l’OM et prend position en faveur de l’entraîneur portugais : « Comment foutre la merde dans son club en qq secondes en mettant dans les pattes du sportif un mec plus que douteux à qui on demande d’affaiblir une équipe qui fonctionne à merveille. Total soutien à AVB », lâche Pierre Ménès.