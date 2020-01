Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de tonnerre en prévision pour l’avenir de Zubizarreta ?

Publié le 17 janvier 2020 à 12h30 par A.M.

Malgré l’avertissement lancé par André Villas-Boas, qui a lié son avenir à Andoni Zubizarreta, l’avenir du directeur sportif de l’OM serait toujours très incertain.

L’avenir d’Andoni Zubizarreta ne cesse d’être commenté. Il faut dire que depuis son arrivée au poste de directeur sportif en octobre 2016, l’Espagnol n’a jamais réellement convaincu. Libéré de l’influence de Rudi Garcia, l’ancien dirigeant du FC Barcelone était attendu au tournant lors du précédent mercato estival. Et s’il a répondu présent en terme de recrutement puisque c’est lui qui est à l’origine des arrivées d’Alvaro Gonzalez et de Valentin Rongier, en ce qui concerne les ventes, Andoni Zubizarreta n’a pas répondu au cahier des charges fixé par Frank McCourt puisque l’OM n’a récupéré que 20M€ grâce à trois ventes (Ocampos, Gustavo et Njie).

Zubizarreta toujours fragilisé en interne ?