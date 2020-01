Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas aurait déjà programmé son départ !

Publié le 17 janvier 2020 à 8h30 par G.d.S.S.

Très remonté contre la direction de l’OM comme il l’a fait comprendre en conférence de presse, André Villas-Boas envisagerait déjà de quitter le club phocéen en fin de saison. Explications.

« Je suis venu ici en premier lieu pour la grandeur du club, en deuxième pour Andoni Zubizarreta. J'ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur (…) Mon avenir en fin de saison ? Je devrais répondre avec franchise, mais je ne peux pas... », lâchait André Villas-Boas mercredi en conférence de presse, jetant donc un énorme froid sur son avenir à l’OM. L’entraîneur portugais n’a pas apprécié que son président Jacques-Henri Eyraud fasse venir le dirigeant Paul Aldridge, spécialiste du marché anglais, sans l’en avoir averti. Mais le malaise serait encore plus profond entre Villas-Boas et la direction de l’OM…

Villas-Boas veut partir en fin de saison