Mercato - PSG : Faut-il vraiment prolonger Neymar ?

Publié le 17 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

Selon les dernières informations, une prolongation de Neymar serait bien engagée du côté du PSG. Une bonne idée ?

Le feuilleton Neymar serait encore très loin d’être terminé. Cet été, le joueur du PSG a fait énormément parler, voulant à tout prix forcer son retour au FC Barcelone. Finalement, faute d’accord, le Brésilien est reparti pour une 3ème saison avec le club de la capitale, où il semble pleinement impliqué. Néanmoins, les rumeurs autour de l’avenir de Neymar apparaissent toujours. Si un retour au Barça semble encore d’actualité, il a également été question d’une possible prolongation. Actuellement, le protégé de Thomas Tuchel est sous contrat jusqu’en 2022.

Une prolongation en bonne voie ?