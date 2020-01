Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta au cœur d'un gros malaise en interne ?

Publié le 17 janvier 2020 à 18h45 par B.C.

Alors qu'André Villas-Boas a publiquement défendu Andoni Zubizarreta en conférence de presse mercredi, le directeur sportif de l'OM serait dans une position délicate en interne...

L'arrivée de Paul Aldridge dans l'organigramme de l'OM a déclenché une véritable zizanie en interne. André Villas-Boas n'a pas caché son étonnement en conférence de presse mercredi suite à cette nomination, et en a profité pour lier son avenir à celui d'Andoni Zubizarreta, qui se retrouve désormais dans une position délicate. D'ailleurs, La Provence reconnaît ce vendredi que l'avenir du directeur sportif marseillais est menacé, et sa situation ne serait pas optimale en interne.

Zubizarreta isolé en interne ?