Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait passé à l'action pour cette star de l'Ajax !

Publié le 17 janvier 2020 à 19h15 par B.C.

Toujours à l'Ajax Amsterdam malgré l'épopée des Néerlandais en Ligue des Champions l'an dernier, Hakim Ziyech se retrouverait dans le viseur du PSG.

Avec 21 buts et 24 passes décisives l'an dernier, Hakim Ziyech a été l'un des grands artisans de la magnifique saison réalisée par l'Ajax Amsterdam. Mais à la différence de Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt, l'international marocain est finalement resté chez les Lanciers , malgré l'intérêt du Bayern Munich ou du Real Madrid à en croire certains médias. Sous contrat jusqu'en 2022, Hakim Ziyech devrait toutefois quitter l'Ajax l'été prochain comme l'a récemment annoncé Marc Overmars, directeur sportif : « J’ai souvent pensé qu’il avait atteint son plafond, mais à chaque saison, il se surpasse. Je lui dis parfois : " Tu peux devenir monsieur Ajax. Pourquoi voudrais-tu partir ?". Mais si on est honnête, Hakim a 27 ans, il est à son meilleur niveau. S’il peut faire le pas en avant qu’il a en tête, alors nous pourrions accepter ». Et Leonardo voudrait en profiter...

Le PSG aurait approché le clan Hakim Ziyech