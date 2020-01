Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Conte aurait une nouvelle carte à jouer pour Eriksen !

Publié le 17 janvier 2020 à 16h45 par A.D.

L’Inter serait en passe de devancer le PSG pour Christian Eriksen. Pour faire plier Tottenham, Antonio Conte, le coach des Nerazzurri, pourrait se servir de Matias Vecino.

Matias Vecino pourrait être la clé dans le dossier Eriksen. En fin de contrat à l’issue de la saison, Christian Eriksen devrait quitter Tottenham cet hiver ou lors du prochain marché des transferts. Conscients de la situation de l’international danois, le PSG et l’Inter seraient en concurrence pour le recruter. Selon les dernières informations de Calciomercato.com , Antonio Conte aurait pris une avance considérable sur Leonardo, puisqu’il aurait déjà trouvé un accord contractuel avec Christian Eriksen. Et pour convaincre José Mourinho et les Spurs , le coach des Nerazzurri aurait une idée en tête.

Matias Vecino dans la balance pour Christian Eriksen ?