Mercato - PSG : Un ultime détail à régler dans le dossier Eriksen ?

Publié le 17 janvier 2020 à 12h15 par A.D.

En concurrence avec le PSG, l’Inter aurait un accord avec Christian Eriksen. Les Nerazzurri n’auraient plus qu’à trouver un terrain d’entente avec Tottenham pour rafler la mise.

Antonio Conte serait de plus en plus proche d’obtenir gain de cause pour Christian Eriksen. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’international danois n’aurait pas l’intention de prolonger son contrat. Ainsi deux options s’offriraient à lui, un départ cet hiver ou lors du prochain mercato estival. En concurrence avec le PSG de Leonardo, Antonio Conte voudrait finaliser ce dossier avant la fin du mois de janvier. Et il semblerait que le coach de l’Inter soit en passe de boucler cette affaire.

Les prochains jours décisifs pour Eriksen ?