Mercato - PSG : Dénouement imminent pour Christian Eriksen !

Alors que son contrat à Tottenham prend fin en juin prochain, Christian Eriksen se rapproche de l’Inter Milan. Son agent serait d’ailleurs en Italien pour boucler le deal.

Cet hiver, Christian Eriksen est l’un des joueurs qui fait le plus parler de lui. Il faut dire que sa situation contractuelle à Tottenham interpelle puisque l’international danois voit son bail arriver à échéance en juin prochain et il ne devrait pas prolonger. Dans cette optique, plusieurs clubs se sont positionnés à l’image du PSG, du Real Madrid ou encore de Manchester United. Mais c’est bien l’Inter Milan qui devrait rafler la mise.

En effet, comme annoncé ces dernières heures, le club lombard est le plus avancé dans ce dossier. Christian Eriksen pourrait donc rejoindre l’Inter dès cet hiver et selon les informations de Nicolo Schira, journaliste italien, l’agent de l’international danois, Martin Schoots, est arrivé à Milan afin de régler les derniers détails du deal. Eriksen serait déjà tombé d’accord avec les Milanais autour d’un contrat jusqu’en 2024. De leurs côtés, les deux clubs seraient proches d'un accord pour un transfert avoisinant les 18M€.

