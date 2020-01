Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle réunion au sommet dans le dossier Eriksen ?

Publié le 15 janvier 2020 à 18h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG qui souhaiterait le récupérer gratuitement à l’issue de son contrat en juin prochain, Christian Eriksen semble plutôt se diriger vers un transfert à l’Inter Milan qui devrait s’entretenir ce mercredi avec la direction de Tottenham pour boucler l’opération.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Tottenham, Christian Eriksen (27 ans) semble bien parti pour rejoindre l’Inter Milan. Malgré les intérêts annoncés du PSG et du Real Madrid qui envisageraient de l’attirer gratuitement l’été prochain à l’issue de son bail avec les Spurs , le milieu offensif danois devrait finalement rallier l’Inter dès cet hiver sous la forme d’un transfert. Et ce dossier Eriksen pourrait s’accélérer dans les prochaines heures…

Une réunion Inter-Tottenham à Londres pour Eriksen ?