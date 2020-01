Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort de Zidane après l’éviction de Valverde !

Publié le 17 janvier 2020 à 19h00 par A.D.

Il y a quelques jours, le Barça a décidé de se séparer d’Ernesto Valverde. Zinedine Zidane s’est prononcé sur le départ du coach espagnol.

Zinedine Zidane regrette la situation d’Ernesto Valverde. Il y a quelques jours, le coach espagnol a dû laisser sa place à Quique Setién sur le banc du FC Barcelone. En conférence de presse d’avant-match (Real Madrid-FC Séville ce samedi), Zinedine Zidane a réagi au départ d’Ernesto Valverde.

«Je suis vraiment désolé pour Valverde»