Mercato - Barcelone : Victor Osimhen annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 17 janvier 2020 à 17h30 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Victor Osimhen fait le point sur son avenir et affiche son envie de rester au LOSC.

Recruté lors du dernier mercato estival pour 12M€, Victor Osimhen (21 ans) est en train d’exploser au LOSC. Le buteur nigérian empile les buts depuis son arrivée en Ligue 1 (10 buts, 3 passes décisives cette saison), et il aurait d’ailleurs tapé dans l’œil du FC Barcelone qui est en quête de renfort à ce poste. Présent en conférence de presse ce vendredi, Victor Osimhen a fait le point sur sa situation personnelle au LOSC.

« Je reste loyal au LOSC »