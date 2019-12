Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Osimhen fait une grosse révélation sur l'intérêt du FC Barcelone !

Publié le 29 décembre 2019 à 22h30 par B.C.

Grâce à son bon début de saison, Victor Osimhen se retrouverait aujourd'hui sur les tablettes du FC Barcelone, mais le club catalan aurait depuis longtemps coché le nom de l'international nigérien comme l'a révélé ce dernier.

Avec déjà 13 buts au compteur, Victor Osimhen ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts comme vous l'a révélé en exclusivité le 10 Sport. En effet, nous vous annoncions dès le mois d'octobre que le LOSC avait été approché par plusieurs clubs pour l'international nigérien, et à en croire la presse espagnole, le FC Barcelone s'intéresserait notamment à lui en vue de la succession de Luis Suarez. Un intérêt qui n'est pas nouveau à en croire Victor Osimhen, qui révèle la multitude de grands clubs sur ses traces en 2017, avant son arrivée à Wolfsburg.

« Mon agent nous avait listé les équipes qui souhaitaient me recruter »