Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez aurait déjà tranché pour l'avenir de James Rodriguez !

Publié le 29 décembre 2019 à 21h00 par B.C.

Malgré son début de saison compliqué au Real Madrid, James Rodriguez conserverait la confiance de sa direction, qui n'aurait pas l'intention de s'en séparer cet hiver.

De retour au Real Madrid l'été dernier après un prêt de deux années au Bayern Munich, James Rodriguez comptait sur cette seconde chance pour enfin faire son trou chez les Merengue , mais son début de saison est loin d'être satisfaisant. En effet, l'international colombien n'a disputé que neuf rencontres toutes compétitions confondues, et son départ est d'ores et déjà évoqué depuis quelques semaines. Cependant, la direction du Real Madrid n'aurait pas perdu tout espoir concernant l'ancien de l'AS Monaco.

Pas de départ au programme pour James Rodriguez