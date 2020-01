Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme aveu de Quique Setién sur son arrivée !

Publié le 17 janvier 2020 à 16h00 par A.D.

Il y a quelques jours, Quique Setién a pris la place d’Ernesto Valverde sur le banc du FC Barcelone. Le technicien espagnol a fait part de son immense plaisir d’entrainer le Barça.

Quique Setién est aux anges. Il y a quelques jours, la direction du FC Barcelone a décidé de le nommer à la tête de son équipe en lieu et place d’Ernesto Valverde. Lors d’un entretien accordé à Barça TV , Quique Setién s’est enflammé pour son arrivée dans le club catalan.

«J’ai dû réaliser que j’étais le nouvel entraineur du Barça»