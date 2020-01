Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un incroyable geste de Valverde après son licenciement ?

Publié le 16 janvier 2020 à 14h30 par A.D.

Ce lundi, Ernesto Valverde a été licencié par la direction du FC Barcelone. En fin de contrat en juin 2021, le coach espagnol aurait accepté de ne pas récupérer l’intégralité de son salaire restant.

Ernesto Valverde ne se serait pas montré gourmand envers le FC Barcelone. Auteur d’une première partie de saison en dents de scie, le coach espagnol a été remercié ce lundi par sa direction. Après deux ans et demi à la tête du Barça, Ernesto Valverde a dû prendre la porte et laisser sa place à Quique Setién. Alors qu’il lui restait encore un an et demi de contrat, le technicien de 55 ans aurait accepté de faire un sacrifice financier.

Un sacrifice financier de Valverde après son licenciement ?