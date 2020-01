Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi justifie son choix de recaler le Barça !

Publié le 16 janvier 2020 à 11h00 par A.M.

Présent en conférence de presse, Xavi a confirmé qu’il avait rencontré Éric Abidal et Oscar Grau afin de prendre la succession d’Ernesto Valverde. Mais il estime que ce n’était pas le bon moment pour lui.

Suite à l’élimination du FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid (2-3), Ernesto Valverde a été démis de ses fonctions. Et si le choix du Barça s’est finalement porté sur Quique Setien, Xavi a longtemps fait figure de favori pour s’asseoir sur le banc catalan. Et pour cause, Éric Abidal, directeur sportif et Oscar Grau, directeur général, se sont rendus à Doha afin de transmettre une offre à Xavi. Proposition déclinée par l’ancien milieu de terrain catalan qui a décidé de rester l’entraîneur d’Al-Sadd.

Xavi confirme les approches du Barça