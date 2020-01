Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avenir déjà tout tracé pour Xavi ?

Publié le 16 janvier 2020 à 6h00 par T.M.

Ces derniers jours, l’avenir de Xavi a fait énormément parler. Et si l’Espagnol est finalement toujours sur le banc d’Al Sadd, au FC Barcelone, on aurait une certitude concernant la suite de sa carrière.

Le FC Barcelone a donc décidé de confier le poste d’entraîneur à Quique Setien. Un temps pressenti pour succéder à Ernesto Valverde, Xavi est finalement resté à Al Sadd, ce qui devrait lui permettre de continuer d’apprendre, lui qui vient de commencer sa carrière d’entraîneur. Un refus qui doit également faire plaisir au PSG. En effet, selon Le 10 Sport, Xavi, qui a énormément de poids auprès des décideurs parisiens au Qatar, figure parmi les pistes pour remplacer Thomas Tuchel.

« Xavi sera un jour l’entraîneur du Barça »