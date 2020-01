Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu en rajoute une couche pour l’avenir de Setien !

Publié le 16 janvier 2020 à 5h15 par A.M.

De nouveau invité à apporter des précisions concernant le contrat de Quique Setien, Josep Maria Bartomeu assure que son nouvel entraîneur ne dispose d'aucune clause pour un départ en fin de saison.

Alors que de grands noms ont été annoncés dans le viseur du FC Barcelone, c'est finalement Quique Setien a succédé à Ernesto Valverde. Un choix qui a rapidement fait surgir l'hypothèse d'un intérim jusqu'à la fin de la saison en attendant que Xavi, Mauricio Pochettino ou Ronald Koeman se décide. Il faut dire que rejoindre un club en cours de saison est rarement apprécié par les grands entraîneurs. Interrogé à ce sujet, Josep Maria Bartomeu assure que Quique Setien a signe pour deux ans et demi et qu'il n'y a aucune clause dans son contrat pour un départ l'été prochain..

Pas de clause pour 2020