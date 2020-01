Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu fragilisé par le départ de Valverde ?

Publié le 16 janvier 2020 à 0h30 par A.C.

Le vestiaire du FC Barcelone n'aurait pas vraiment apprécié le comportement du président Josep Maria Bartomeu à l'encontre d'Ernesto Valverde.

On peut être premier de Liga, être qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions et être double champion d'Espagne en titre... et se faire licencier. C'est le cas d'Ernesto Valverde, qui a récemment été remplacé sur le banc du FC Barcelone par Quique Sétien. Une décision qui ne semble pas faire l'unanimité au sein du Barça, où certains auraient préféré un autre dénouement à l'histoire Valverde.

Rupture entre Bartomeu et le vestiaire du Barça