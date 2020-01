Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un plan précis pour Faouzi Ghoulam ?

Publié le 16 janvier 2020 à 7h00 par A.C.

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille discuteraient toujours avec leurs homologues du Napoli, concernant Faouzi Ghoulam.

L'Olympique de Marseille aimerait rapatrier un ancien de Ligue 1. Il s'agit de Faouzi Ghoulam, qui traverse une période très compliquée en Serie A et qui semble proche d'un départ du Napoli. L’intérêt de l'OM a été évoqué par la presse italienne il y plusieurs jours déjà, mas récemment c'est Watford qui semble avoir pris les devant, avec notamment une offre de 10M€ qui pourrait bientôt arriver sur le bureau des dirigeants napolitains.

L'OM et l'OL sur Ghoulam... pour cet été ?