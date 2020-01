Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelles révélations de taille sur la piste Ghoulam !

Publié le 15 janvier 2020 à 1h45 par J.-G.D.

Formé à l'ASSE, Faouzi Goulam pourrait retrouver la Ligue 1 grâce à l’OM. Et les dirigeants du Napoli ouvriraient grand la porte à son départ.

Le recrutement dans le couloir gauche de la défense reste un objectif aux yeux d'Andoni Zubizarreta. Outre la piste menant à Arthur Masuaku, selon l’exclusivité du 10 Sport, le directeur de l’OM penserait également à Prosper Mendy ou Faouzi Ghoulam en provenance, respectivement, du Strømsgodset IF et de Naples. L'ancien latéral gauche de l'ASSE pourrait donc faire son grand retour dans le Championnat de France cet hiver. Et la presse italienne apporte de nouvelles précisions concernant Ghoulam.

Un départ plus qu’envisageable concernant Ghoulam ?