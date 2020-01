Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Ben Arfa pourrait signer un contrat très juteux !

Publié le 16 janvier 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Toujours libre depuis son départ du Stade Rennais l’été dernier, Hatem Ben Arfa pourrait finalement se diriger vers une pige très lucrative… en Arabie Saoudite !

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité début janvier, la perspective d’un retour à l’OL plairait beaucoup à Hatem Ben Arfa alors que club rhodanien a coché le nom de son ancien attaquant pour cet hiver. Libre de tout contrat depuis l’été dernier, l’ancien joueur du PSG aurait l’embarras du choix pour se relancer, mais une nouvelle piste exotique a été évoquée ces dernières heures pour Ben Arfa.

Un contrat pour Ben Arfa en Arabie Saoudite ?

Comme l’a révélé Eurosport mercredi, le club d’Almeria aurait coché le nom d’Hatem Ben Arfa, mais l’attaquant français ne serait pas emballé à l’idée d’aller jouer en deuxième division espagnole. En revanche, une autre piste tout aussi surprenante paraît plus crédible pour l’ancien joueur du Stade Rennais : un club d’Arabie Saoudite voudrait lui offrir un contrat de six mois à des conditions financières très avantageuses. Et un contrat très juteux pourrait donc attendre Ben Arfa dans le Golfe…