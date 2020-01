Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Hatem Ben Arfa pourrait toucher un énorme jackpot !

Publié le 15 janvier 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

Actuellement libre de tout contrat, Hatem Ben Arfa figure sur les tablettes de l’OL. Mais l’attaquant français aurait également deux pistes concrètes à l’étranger, dont une qui pourrait lui rapporter gros.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité début janvier, Hatem Ben Arfa (32 ans) a bien reçu plusieurs propositions ces derniers mois pour se relancer, mais l’ancien attaquant du PSG privilégie un retour à l’OL qui lui fait les yeux doux. Toutefois, d’autres pistes concrètes seraient activées à l’étranger pour Ben Arfa, et une destination exotique pourrait d’ailleurs lui proposer un contrat très juteux cet hiver pour le convaincre.

Ben Arfa vers l’Arabie Saoudite ?