Mercato - Officiel : Mourinho tient sa première recrue

Bien désireux de se renforcer cet hiver, José Mourinho a obtenu le prêt avec option d’achat de Gedson Fernandes qui débarque en provenance de Benfica.

Arrivé il y a quelques semaines sur le banc de Tottenham, José Mourinho marque déjà de son empreinte le recrutement des Spurs qui viennent d’officialiser le prêt de Gedson Fernandes (21 ans). « Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons obtenu un accord avec Benfica pour le prêt de 18 mois avec option d’achat de Gedson Fernandes », précise le communiqué officiel du club londonien. Pisté par l’OL, Gedson Fernandes portera le numéro 30 à Tottenham qui dispose d’une option avoisinant les 65M€ pour celui qui n’a été titularisé qu’à deux reprises avec Benfica depuis le début de saison.

✍️ We are delighted to announce that we have reached agreement for the 18-month loan of Gedson Fernandes from Benfica with an option to make the transfer permanent.#BemVindoGedson ⚪️ #COYS