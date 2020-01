Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste de Leonardo dans une impasse ?

Publié le 18 janvier 2020 à 10h45 par A.C.

Annoncé comme l’un des gros dossiers de Leonardo cet hiver, Emre Can semble désormais s’éloigner du Paris Saint-Germain.

C’est un nom qui est régulièrement revenu du côté du Paris Saint-Germain, ces derniers mois. Déjà approché cet été, Emre Can a été relancé par Leonardo, qui souhaite offrir un renfort à Thomas Tuchel. Un échange avec Leandro Paredes a également été évoqué, avant de tomber à l’eau. Il semble désormais que la piste menant à l’Allemand se soit grandement refroidie pour le PSG.

Entre Emre Can et le PSG ça se gâte sérieusement