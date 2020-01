Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A quel prix faut-il accepter de vendre Kylian Mbappé ?

Publié le 18 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait permettre au PSG de récupérer un gros pactole cet été. Mais selon vous, à quel prix le club de la capitale doit-il accepter de vendre sa pépite ?

Recruté par le PSG en 2017, Kylian Mbappé a rapidement montré toute l'étendue de son talent. Avec 21 buts et 12 passes décisives depuis le début de la saison, l'international français confirme d'ailleurs cette saison qu'il est homme en forme du Paris Saint-Germain, et cela n'est pas passé inaperçu en Espagne. En effet, Zinedine Zidane aurait toujours envie de mettre la main sur le natif de Bondy, et serait déjà en contact avec lui selon les informations d' OK Diario . Face à la menace Real Madrid, Leonardo souhaiterait trouver un accord avec Kylian Mbappé pour une prolongation, mais l'attaquant de 21 ans prend son temps, ce qui pourrait placer le PSG dans une situation délicate.

Quel est le bon prix pour Mbappé ?