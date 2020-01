Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante en coulisse sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 17 janvier 2020 à 9h15 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé semble encore loin d’un départ. Et pour cause, les joueurs du PSG semblent persuadés que même une offre de 300M€ ne suffira pas à convaincre le club de la capitale.

Dans les prochaines semaines, l’objectif prioritaire du Paris Saint-Germain sera de prolonger Kylian Mbappé dont le contrat prend fin en juin 2022. Il faut dire que le Real Madrid est très actif dans ce dossier et semble prêt à lâcher plus de 300M€ l’été prochain afin de recruter le Champion du monde. Une situation qui pousse Leonardo à tenter de blinder son attaquant afin d’écarter la menace madrilène. Mais dans tous les cas, le PSG semble avoir pris une grande décision en coulisse.

Même à 300M€, le PSG ne lâchera pas Mbappé