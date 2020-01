Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani ferait toujours le forcing pour claquer la porte !

Publié le 18 janvier 2020 à 18h45 par B.C.

Alors que Thomas Tuchel a annoncé ce samedi qu’Edinson Cavani ne fera pas le déplacement à Lorient en raison d’une blessure, la presse espagnole assure de son côté qu’Edinson Cavani refuse de jouer pour faciliter son départ vers l’Atlético.

Absent pour affronter Lorient ce dimanche en Coupe de France, Edinson Cavani serait toujours blessé à en croire Thomas Tuchel en conférence de presse : « Je suis inquiet pour tous les joueurs blessés. Je veux avoir tout le monde sur le terrain. (…) Cavani n’a pas grand-chose, il a des problèmes au pubis, donc il n’est pas totalement libre. On doit accepter, faire le traitement et les soins et on espère qu’il reviendra très rapidement ». Pourtant, à en croire la presse espagnole, la réalité serait bien différente.

Cavani ne voudrait toujours pas jouer avec le PSG