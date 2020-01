Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel relance tout dans un dossier brûlant du moment !

Publié le 18 janvier 2020 à 14h15 par A.M.

Alors que le départ de Layvin Kurzawa est régulièrement évoqué, Thomas Tuchel assure qu’il compte toujours sur son latéral gauche et n’envisage pas un départ cet hiver.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Layvin Kurzawa pourrait bien partir cette saison. En s’associant à Sports Invest UK , société d’agents gérée par Kia Joorabchian, le latéral gauche met toutes les chances de son côté pour rejoindre Arsenal, club avec lequel il serait en discussion avancée. Reste toutefois à connaître la date de son départ. Soit dès cet hiver contre une indemnité de transfert, soit libre en fin de saison. Thomas Tuchel semble avoir un avis bien tranché sur la question.

Tuchel «a besoin de Kurzawa»