Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un nouvel appel du pied pour l’été prochain !

Publié le 18 janvier 2020 à 13h15 par A.M.

Prêté par le FC Séville l’été dernier, Sergio Rico réitère sa joie d’être au PSG et laisse sous-entendre qu’il se verrait bien rester.

Doublure de Keylor Navas, Sergio Rico sera dans les buts du PSG dimanche soir à Lorient à l’occasion des seizièmes de finale de la Coupe de France. Et jusque-là, l’Espagnol a toujours répondu présent lorsque Thomas Tuchel a fait appel à lui. Prêté par le FC Séville, avec option d’achat, Sergio Rico répète d’ailleurs une nouvelle fois qu’il est très heureux à Paris.

Rico se sent «très bien ici à Paris»