Mercato - OM : Valère Germain sort du silence pour l’avenir d’André Villas-Boas !

Publié le 18 janvier 2020 à 12h30 par A.M.

Suite à la petite bombe lâchée par André Villas-Boas sur son avenir, Valère Germain s’est prononcé sur la situation de son entraîneur.

La sortie d’André Villas-Boas sur son avenir mercredi a troublé la sérénité qui régnait à l’Olympique de Marseille depuis le début de saison. Échaudé par la nomination de Paul Aldridge au sein de la direction phocéenne, le technicien portugais n’a pas hésité à mettre la pression sur son avenir. Toutefois, cela n’a pas empêché l’OM de s’imposer contre Granville en Coupe de France (3-0) vendredi soir.

«On est concentré sur le terrain»