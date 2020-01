Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 18 janvier 2020 à 9h45 par A.M.

Comme annoncé par Le 10 Sport, les décideurs basés à Doha songent sérieusement à miser sur Pep Guardiola la saison prochaine. Mais l’Espagnol ne compte pas quitter Manchester City.

Cette saison, Pep Guardiola rencontre ses premières grosses difficultés à Manchester City. En effet, les Citizens ont d’ores et déjà quasiment dit adieu au titre en Premier League face à Liverpool. Son avenir est donc régulièrement remis en cause. Et comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Xavi, qui est de plus en plus écouté par les dirigeants du PSG basés à Doha, aurait glissé le nom de Pep Guardiola aux décideurs parisiens en cas de départ de Thomas Tuchel. Mais l’ancien entraîneur du Barça ne l’entend pas de cette oreille.

«Je vais rester à 100%»