Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Eriksen sur le point d’être décidé ?

Publié le 18 janvier 2020 à 8h45 par A.C.

Suivi par le Paris Saint-Germain et l’Inter, Christian Eriksen devrait y voir plus clair dans son au cours des prochains jours.

C’est actuellement un joueur des plus courtisés. En fin de contrat avec Tottenham en juin prochain, Christian Eriksen peut librement négocier avec le club de son choix et Leonardo lui aurait fait parvenir une offre, espérant l’attirer au Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Ces dernières semaines, c’est toutefois l’Inter qui semble avoir pris les devants dans ce dossier. Les Nerazzurri négocieraient avec les Spurs et souhaiteraient recruter Eriksen dès cet hiver.

Eriksen pourrait être un joueur de l’Inter d’ici une semaine