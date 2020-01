Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le danger se précise un peu plus pour Mbappé !

Publié le 18 janvier 2020 à 6h45 par T.M.

Au PSG, Leonardo cherche actuellement à prolonger Kylian Mbappé. Malgré cela, la menace du Real Madrid serait toujours de plus en plus importante.

Après Marco Verratti et Marquinhos, Leonardo s’attaque désormais à Kylian Mbappé. En effet, le directeur sportif du PSG voudrait assurer ses arrières avec le champion du monde en le prolongeant, lui qui est actuellement lié jusqu’en 2022. Un nouveau contrat qui permettrait alors d’éloigner un peu plus la menace du Real Madrid. En effet, du côté de la Casa Blanca , on voudrait tout faire pour recruter Mbappé lors du prochain mercato estival. Et une arrivée à Madrid deviendrait de plus en plus une réalité.

« Cela va finir par se faire »