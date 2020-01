Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert d'Eriksen d'ores et déjà bouclé pour 20M€ ?

Publié le 17 janvier 2020 à 21h15 par La rédaction

Ciblé par Leonardo en vue d'une arrivée libre cet été, Christian Eriksen serait tout proche de signer en faveur de l'Inter. Les derniers détails auraient été réglés.

Alors que l'intérêt du PSG pour Christian Eriksen a refait surface il y a quelques jours, le Danois pourrait bien prendre la route de l'Italie, et sans attendre la fin de la saison. Son contrat avec Tottenham prend fin à l'été 2020 et il semble acquis qu'Eriksen ne prolongera pas en Angleterre. Dans cette optique, Le PSG espérerait faire une bonne affaire en vue de la saison prochaine. Mais l'Inter aurait pris une longueur d'avance et ne devrait plus se faire doubler.

L'Inter et Tottenham seraient tombés d'accord pour Eriksen