Mercato - Barcelone : L’aveu de Diego Simeone sur le départ de Valverde !

Publié le 17 janvier 2020 à 20h30 par J.-G.D.

À l’instar de Zidane Zidane, Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, tient à saluer Ernesto Valverde suite à son récent limogeage du Barça.

Diego Simeone a donc précipité le départ d’Ernesto Valverde. Les hautes sphères du FC Barcelone ont décidé de se séparer de leur entraîneur lundi, après à la défaite subie face aux Colchoneros en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne (2-3). La défaite de trop pour le technicien de 55 ans, officiellement remplacé par Quique Setien. L'ex-coach du Barça se serait assis sur une partie de son salaire lors de son licenciement comme nous l'indique la presse catalane. Et lors de son point presse ce vendredi, Simeone, coach de l'Atlético, évoque le sort de Valverde.

« C'est un grand entraîneur, une grande personne »