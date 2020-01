Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Iniesta prend position pour l’arrivée de Setién !

Publié le 17 janvier 2020 à 18h30 par A.D.

Il y a quelques jours, Quique Setién a pris la succession d’Ernesto Valverde au FC Barcelone. Andres Iniesta s’est livré sur l’arrivée de l’ancien du Betis.

Andres Iniesta est confiant pour Quique Setién. Auteur d’un début de saison en dents de scie avec le Barça, Ernesto Valverde a été licencié il y a quelques jours. Pour le remplacer, Josep Maria Bartomeu, le président catalan, a décidé de nommer Quique Setién. Lors d’un entretien accordé à Marca , Andres Iniesta s’est prononcé sur l’arrivée de l’ex-entraineur du Betis au club blaugrana.

«C’est un entraineur qui aime pratiquer un beau football»