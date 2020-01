Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de cet indésirable relancé par Quique Setién ?

Priorité de l'Inter en ce début de mercato hivernal, Arturo Vidal pourrait finalement être conservé par le FC Barcelone. Et le nouvel entraîneur n'y serait pas étranger.

Les choses vont vite dans le football. En l'espace d'un mois, Arturo Vidal a fait part de sa volonté d'avoir un rôle plus important à Barcelone avant d'intenter une action en justice contre son employeur, puis a vu son entraîneur Ernesto Valverde se faire limoger. Alors que les deux premières actions semblaient confirmer la volonté d'un départ d'Arturo Vidal vers l'Inter, le limogeage d'Ernesto Valverde pourrait finalement faire rentrer les choses dans l'ordre à Barcelone…

Arturo Vidal bien parti pour rester au Barça ?