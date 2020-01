Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire dans le dossier Paqueta ?

Publié le 18 janvier 2020 à 10h15 par A.C.

Les dirigeants du Milan AC ne semblent pas vouloir mettre des bâtons dans les roues de Leonardo et du Paris Saint-Germain.

Après l’avoir emmené au Milan AC il y a moins d’un an, Leonardo souhaite attirer Lucas Paqueta au Paris Saint-Germain. Selon nos informations, le directeur sportif du PSG serait bien dans le coup pour le Brésilien et le départ de ce dernier pourrait bien arranger le club milanais. Dans le cadre du fair-play financier, les Rossoneri doivent en effet vendre un ou plusieurs joueurs et Paqueta en ferait partie.

Le Milan AC souhaite vendre Paqueta cet hiver