Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Pourquoi Leonardo insiste pour Paqueta

Publié le 6 janvier 2020 à 22h10 par Alexis Bernard

Lucas Paqueta, milieu de terrain du Milan AC, ferait partie de la short-list de Leonardo pour ce mercato d’hiver. Et le Brésilien tient vraiment à ce dossier.

Si Lucas Paqueta est aujourd’hui un joueur du Milan AC, c’est en grande partie grâce à Leonardo. Le Brésilien est l’homme qui a bouclé le dossier il y a maintenant un an, lorsqu’il officiait encore dans l’écurie milanaise. Un an plus tard, Leonardo tente à nouveau de le signer, mais cette fois pour le PSG. S’il apprécie beaucoup les qualités techniques et le style du Brésilien de 22 ans, Leonardo pourrait avoir une autre source de motivation cette fois. Plusieurs sources, à Milan, nous confirment en effet que le directeur sportif du PSG serait sensible à la situation dans laquelle se trouve les Rossoneri aujourd’hui. Outre les résultats sportifs décevants (après son nul ce lundi face à la Sampdoria, 0-0, les coéquipiers d’Ibrahimovic pointent à la 12e place, à 23 points des leaders…), le club doit également composer avec une situation financière délicate.

Un transfert qui conviendrait tout le monde

Exclu de la Ligue Europa cette saison pour ne pas avoir répondu aux règles du fair-play financier, le club est toujours sous haute-surveillance. En voulant récupérer Lucas Paqueta, et ainsi répondre à la demande de Thomas Tuchel de pouvoir disposer d’un profil supplémentaire au milieu du terrain (notamment si Julian Draxler s’en va), Leonardo pourrait également rendre service au Milan AC, club qu'il tient en très grande affection et dont il se sent aussi, sûrement, un peu responsable dans la mesure où il était en fonction il y a encore quelques mois. Le Brésilien avait déjà pu le faire en faisant venir Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic au PSG. Deux très jolis coups pour Paris mais, aussi, deux opérations qui avaient permis au Milan AC de respirer à l’époque. Reste à savoir combien le PSG acceptera de dépenser pour Paqueta. Car le Milan AC n’est pas le seul à se montrer vigilant vis-à-vis du FPF. Selon nos informations, depuis son retour à Paris, Leonardo se montre lui-aussi très prudent sur le sujet. Et le PSG ne prendra aucun risque inconsidéré (financièrement) dans son mercato d’hiver.