Mercato - PSG : Le message fort de Marco Verratti sur Neymar !

Publié le 18 janvier 2020 à 7h45 par J.-G.D.

Interviewé à propos de Neymar, Marco Verratti, milieu de terrain du PSG, se sent chanceux de pouvoir encore compter sur le Brésilien cette saison.

Le dernier mercato était plus que mouvementé pour Neymar. Avec les multiples propositions du FC Barcelone, du Real Madrid ou encore de la Juventus selon nos informations, le N°10 du PSG pouvait quitter le club de la capitale. Il ne l’avait d'ailleurs pas caché lors d’une récente interview : « J’avais mes raisons de vouloir partir, j’ai été clair sur le fait que c’était ce que je voulais, j’ai fait mon possible pour que cela se fasse, mais ils ne m’ont pas laissé faire ». Les critiques des supporters concernant Neymar se sont estompées au fil des mois, lui qui n'a pas été épargné par les blessures depuis son arrivée en 2017. Et Marco Verratti ne boude pas son plaisir d’évoluer à ses côtés.

« On a de la chance de l’avoir ici »