Mercato - OL : L’énorme aveu de Rudi Garcia sur son arrivée à Lyon !

Publié le 18 janvier 2020 à 13h00 par A.M.

Interrogé sur son choix de rejoindre l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia reconnaît qu’il ne s’attendait pas à reprendre du service si tôt après son départ de l’OM.

Après un début de saison très poussif, l’Olympique Lyonnais a décidé de se séparer des services de Sylvinho arrivé quelques mois plus tôt. Pour le remplacer, de nombreux noms ont circulé à l’image de ceux de Laurent Blanc ou encore Jocelyn Gourvennec, c’est finalement Rudi Garcia qui a été choisi par Jean-Michel Aulas et Juninho. Une décision qui n’a pas manqué de faire polémique puisque le technicien français était encore sur le banc de l’OM la saison précédente. Interrogé sur son arrivée à l’OL, Rudi Garcia avoue avoir été surpris.

«Je n’avais pas prévu de me replonger dans un projet»