Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme pour cet échange XXL !

Publié le 18 janvier 2020 à 11h00 par H.G.

Alors que la presse italienne annonçait ce mardi que le FC Barcelone et la Juventus travailleraient sur un échange entre Ivan Rakitic et Federico Bernardeschi, les discussions pour cette transaction XXL auraient repris.

L’avenir d’Ivan Rakitic au FC Barcelone s’écrit en pointillé depuis l’été dernier. En manque de temps de jeu en début de saison, l’international croate a de nouveau retrouvé une place de titulaire avant la trêve hivernale en profitant de l’absence d’Arthur Melo. Toutefois, à 31 ans, Ivan Rakitic n’incarne pas l’avenir au Barça, d’autant plus que les Blaugrana ont enregistré l’arrivée de venue de Frenkie De Jong l’été dernier et que Quique Setien semble vouloir accorder une place dans son équipe au jeune Riqui Puig. Ainsi, Ivan Rakitic pourrait de nouveau se retrouver dans une situation délicate dans les prochaines semaines au niveau de son temps de jeu, à moins que l’ancien joueur du FC Séville ne prenne la direction de l’Italie avant la fin du mois de janvier. En effet, La Repubblica annonçait ce vendredi que le FC Barcelone et la Juventus travailleraient sur les bases d’un éventuel échange entre Ivan Rakitic et Federico Bernardeschi. Et cette information prend peu à peu de l’ampleur de l’autre côté des Alpes…

L’idée de l’échange entre Rakitic et Bernardeschi daterait de l’été dernier