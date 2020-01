Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Hazard à la base de l’échec Eriksen ?

Publié le 18 janvier 2020 à 10h30 par A.C.

Christian Eriksen aurait déjà pu être un joueur du Real Madrid, si ce n’était pas pour Eden Hazard.

Si Leonardo a activé la piste Christian Eriksen ces derniers mois, souhaitant l’attirer au Paris Saint-Germain, le club qui a tenté le coup pour le joueur en fin de contrat avec Tottenham c’est le Real Madrid. Cet été, Florentino Pérez semblait en effet vouloir s’offrir le Danois pour renforcer un milieu de terrain, alors que Zinedine Zidane penchait plus pour Paul Pogba. Finalement, c’est un autre dossier qui semble avoir eu le dessus…

Eriksen était à deux doigts de rejoindre le Real Madrid