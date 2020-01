Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une concurrence XXL pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 18 janvier 2020 à 9h15 par J.-G.D.

Toujours sous le charme de Kalidou Koulibaly, avec l'annonce d'une offre concrète auprès du capitaine de Naples, le PSG devra jouer des coudes avec Zinedine Zidane, Pep Guardiola et Ole Gunnar Solskjær.

Alors qu’il sera libre en juin prochain, Thiago Silva n’est pas sûr de continuer l’aventure au PSG, et Leonardo aurait tout prévu pour la succession de son capitaine. Le directeur sportif parisien serait toujours sur les traces de Kalidou Koulibaly, défenseur central de Naples. Le Brésilien serait enclin à lui offrir 12M€ par an et serait déjà en discussion avec son représentant. Une information divulguée par Foot Mercato . Des approches qui ne laisseraient pas Koulibaly insensible. Mais gare à la concurrence dans ce dossier.

Le Real Madrid et les deux clubs de Manchester sur le coup ?